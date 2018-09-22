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Akova, Çanakkale'yi rahat geçti

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Akova, deplasmanda oynadığı sezonun ilk maçında Çanakkale’yi, golcüleri İrfan ve Cemil’in attığı gollerle mağlup etti. Çanakkale’den Yunus, maçta kırmızı kart gördü

Akova, Çanakkale'yi rahat geçti
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K-PET Birinci Lig’de sezonun ilk maçında Çanakkale ile Akova, Muharrem Döveç Stadı’nda karşılaştı. Maçı Hüseyin Özkan yönetti.

Kurduğu güçlü kadro ile zirveyi hedefleyen Akova, çok kötü bir zeminde oynanan maça oldukça etkili başladı. Golcüleri İrfan ve Cemil ile etkili olan Akova, ilk devrede İrfan ile 1-0 öne geçerken, Cemil devrenin skorunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci devrede farkı artıracak pozisyonları bulmasına rağmen, bunları değerlendirmeyen Akova karşısında sezonu geç açan Çanakkale etkili olamazken, maçın 75. dakikasında Yunus, Akova kalecisi Çağatay’a kafa attığı için hakem Hüseyin Özkan’dan kırmızı kart gördü. Son bölümde maçta başka gol olmazken, maç deplasman ekibi Akova’nın 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

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