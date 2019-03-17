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Akova beraberliğe abone oldu

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Zirve yarışından kopmak istemeyen Akova konuk ettiği Maraş’la da berabere kalarak arka arkaya üçüncü maçından da bir puanla ayrıldı

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Akova beraberliğe abone oldu
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Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Emre Çevikdal,Fatih Bardakçıoğlu

Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Berhan(Hasan Ankaralı), Aziz, Osman (Ceyhun), Hasan Yaşinses, Eray (Hakan), Cemil, İrfan

Maraş: Volkan, Kasım, Mustafa Köleli, Eray, Mustafa Gök, Süleyman(Mehmet Çil), Ramazan, Gökhan, Mehmet Göreli(Halil), Salih, Ali(Mert)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in 22. haftasında hedefleri farklı olan doğu bölgesinin iki takımı Akova ile Maraş arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Akova’nın zirve yarışından uzaklaşmak istememesi, Maraş’ın ise alt sıralardan kurtulmak için puan veya puanlar istediği karşılaşmada takımlar gol atamadı.

Dk. 11 Maraş atağında Akova ceza alanı önünde topla buluşan Mustafa Köleli’nin şutunda kaleci Çağatay köşeye giden topu iki hamlede kontrol edebildi.

Dk. 32 Hızlı gelişen Akova atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osman topa vurmakta gecikince kaleci  Volkan topu kontrol etti.

Dk. 42 Akova’nın Cemil’le gelişen atağında Cemil’in defans arkasına attığı topla buluşan İrfan önünü açarak ceza sahası üzerinde şutunda top kalecide kaldı.

Dk. 54 İkinci yarıya daha atak başlayan Akova’nın kazandığı serbest vuruşta Berhan’ın ortasında topa iyi yükselen İsmet’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 67 Akova’dan Cemil’in kullandığı korner atışında müsait pozisyonda Hakan’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 84  Sağ kanattan Hasan Yaşinses’le gelişen Akova atağında Maraş ceza alanına yaptığı ortada ön direkte İrfan’ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk. 87 Akova’nın geliştirdiği atakta Maraş defansında seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cemil önünü boşaltarak şutunda kaleci Volkan köşeye giden topu uçarak elleriyle kornere çeldi. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç 0-0 tamamlandı.

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