Akova alımını aldı

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akova konuk ettiği Lapta karşısında maçın son bölümünde bulduğu gollerle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Ali Karahasan, Ferhat Tuna

Akova: Derviş, George Louka, Salih, Koray, Aşkın, Berhan, Hüseyin (Jeffrey), Osman, Ali İmam(Yılmaz) Philipous (Eray), İrfan.

Lapta: Emre, Hüseyin, Süleyman, Ali(Mustafa), Mehmet, Abdullah, Emrah(Kemal), Selçuk, Mustafa(Göksel), İsmail, Ertuğ.

Goller: Dk. 43 ve 84 Osman, Dk. 90+2 Jeffrey (Akova), Dk. 44 Ertuğ (Lapta)

K-Pet 1. Lig’de üst sıralar için mücadele eden Lapta ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akova’nın mücadelesinde ev sahibi Akova son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Dk. 22 Hızlı gelişen Akova atağında orta sahada topla hareketlenen Ali İmam’ın pasıyla sol kanattan Lapta ceza sahasına giren Phillipous’un ortaya kestiği topla buluşan Berhan’ın plase vuruşu direğin dibinden auta gitti.

Dk. 27 Lapta’nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mehmet Kanat’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.40 Akova’nın organize gelişen atağında Philippous’un ortasında müsait pozisyonda İrfan kötü bir kafa vuruşuyla Akova’yı golden etti.

Dk. 43 Akova’nın Berhan’la uzun kullandığı taç atışında Lapta ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Osman’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Dk. 44 Lapta atağında Akova defansının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ertuğ’un sert şutunda defansa çarpan top havalanarak kalcei Derviş’in üzerinden ağlarla buluştu. Böyle ilk yarının skoru belirlendi. 1-1

Dk. 68 Lapta’nın organize gelişen atağında İsmail’in ara pasında Akova ceza sahasına giren Ertuğ çalımla son çizgiye kadar inerek ortaya kestiği topa kimse dokunamayınca Lapta bir golden oldu.

Dk. 84 Akova’nın sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Berhan çalımlarla ceza alanına girerek topu ortaya kesti. Topla buluşan İrfan, müsait pozisyonda bulunan Osman’a topu çıkardı. Osman’ın plase vuruşunda top yan direğin içine vurarak ağlarla buluştu. 2-1

Dk. 90 +2 Orta alanda top kazanan Berhan topu Yılmaz’a verdi. Yılmaz ise Lapta ceza sahası önünde bulunan Jeffrey’e pasını verdi. Jefrrey topu düzelterek mükkemmel bir vuruşla sağ köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 3-1.