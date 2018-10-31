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Akol Properties'den, 10 bin pound ve eşofman desteği

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Akol Properties, LTTFF’na ana sponsor olurken, 10 bin pound desteğin yanı sıra, ülkemize gelecek kafilenin eşofmanların sponsorluğunu da üstlendi

Akol Properties'den, 10 bin pound ve eşofman desteği
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Mağusa’da faaliyet gösteren Akol Properties, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)’na ana sponsor olurken, bir sezon karşılığı 10 bin poundluk destek verdi.

Şu ana dek TTFF’e parasal en büyük destek veren ikinci şirket olan Akol Properties Türk Ligi 1.Küme, 2.Küme, Türk Veteran O35 Ligi ve O45 Liglerinin sponsorluğunu üstlendi.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Akol Properties’e futbolumuza ve dolayısıyla toplumumuza spor yoluyla verdiği bu katkının gerçekten çok değerli olduğunu söyledi. Başkan Sarı, Akol Properties’in sahibi Niyazi Sanal’a teşekkür etti.

Federasyon Asbaşkanı Osman Ercen de, çocukluk arkadaşı olan Niyazi Sanal’la bir süreden beri sponsorluk konusunda yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Ercen; Bu önemli katkıdan tarafların hem maddi, hem de manevi yönden büyük yararlar sağlayacağına inandığını ve Akol Properties ile sahibi Niyazi Sanal’a teşekkür etti.

Ercen, yapılan görüşmede sponsorluk anlaşmasının 1+1 olarak uzatılabilme ihtimaline de işaret etti. LTTFF Asbaşkanı, Akol Properties’in Türk Ligi Karması’na da destek verdiğini, Kuzey Kıbrıs’a gidecek kafilenin eşofmanlarının sponsorluğunu da üstlendiğine dikkat çekti.

Öte yandan TTFF, bu yıl tüm kategorilerde sponsorluk yapan kurum, şirket ve kişiler onuruna bu hafta bir özel gece düzenleyecek. Kuzey Londra Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Salonu'nda 3 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak resepsiyona katkıda bulunanlara ‘teşekkür’ plaketleri verilecek.

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