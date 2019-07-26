Aklı hep Galatasaray'da

Suudi Arabistan'da forma giyen Bafetimbi Gomis, transfer iddialarına yanıt verdi. Adının Fenerbahçe ile anılmasının gurur verici olduğunu belirten Fransız golcü, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda forma giymesinin zor olduğunu söyledi

Bafetimbi Gomis'in kalbinde hala Galatasaray yatıyor.

2017 - 2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Fransız golcü, eski takımını unutamıyor.

İzinli olduğu dönemde soluğu İstanbul'da alan Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da Galatasaraylı taraftarla etkileşimini sürdürüyor.

Takımı Al Hilal ile Avusturya'da kampta bulunan yıldız golcü, Fanatik gazetesinekonuştu ve hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Adının Fenerbahçe ile anılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Gomis, “Ama aklım her zaman Galatasaray’la beraber. Türkiye’de başka bir takımda oynamam çok zor" dedi.

Diagne'nin performansını da değerlendiren Fransız golcü, "Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. Kasımpaşa’dan gelip Galatasaray’da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Gomis, "Fatih Terim bir baba. Benim için çok şey yaptı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Onun için en iyisini umuyorum" şeklinde konuştu.