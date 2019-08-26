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Akıncılar U12 Takımına, Latif'ten destek

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Akıncılar U12 Takımına, Latif'ten destek
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Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Akıncılar U12 Takımını makamında bir araya gelerek, çocuklara başarı diledi.

Görüşmede, "Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir. Yüzünüzdeki tebessümün hiç bitmemesini dilerim." diyen Ahmet Latif, takıma U12 Liginde başarılar diledi.

Görüşmede Akdoğan Akıncılar U12 Takımı sorumlusu Yusuf Ağdaç Buri ile Akdoğan Akıncılar kulübü kadın kolları başkanı Ayşe Menteş de yer aldılar. Ayşe Menteş, U12 Takımına kesintisiz minibüs desteği sağladığı için Ahmet Latif'e teşekkür ederken, Dilekkaya U12 Takımı ile oynayacakları maç öncesinde de başkandan maç yemeği sözü aldı.

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