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Akıncılar, teknik adamını da belirledi

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Akıncılar’da Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına teknik adam olarak Ali İmam’ı getirdi

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Akıncılar, teknik adamını da belirledi
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Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü (AGK) yeniden faaliyete geçmesinin ardından, BTM İkinci Ligine katılma kararı almıştı.

Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına teknik adam olarak Ali İmam’ı getirdi. Akıncılar’da forma da giymiş olan Ali İmam, sezona Mormenekşe’de antrenör futbolcu olarak başlarken, ara transferde Mesarya’ya transfer olmuştu. Akıncılar yönetim kurulu, Ali İmam’ın isteği doğrultusunda transferlere de başladı.

Bu arada Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü alt yapı çalışmaları için de kısa süre içerisinde futbol akademisi de kuracak.

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