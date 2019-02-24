banner255
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
12 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
113 0
 
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
47 0
38 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
28 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
33 0
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
208 0
banner82

Akıncılar liglere dönüyor

banner27

Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu BTM İkinci Ligine katılma kararı aldı

banner262
Akıncılar liglere dönüyor
banner215

Futbolumuzun köklü kulüplerinden olan Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü (AGK) bu yıl yeniden faaliyetlerine başlamasının ardından, Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki yönetim kurulu BTM İkinci Ligine katılma kararı aldı.

Başkan Mehmet Özdoğaç yaptığı açıklamada, AGK’nin başarılı olabilmesi için yönetim kurulunun tüm imkanlarıyla seferber olacağını, tüm üyelere ve taraftara çağrıda bulunarak daha çok üye yapılması gerektiğini, düzenli bir şekilde kulübe katkı sağlamak isteyenlerin tüzük gereği minimum aidat ücreti olan 20 TL’yi zamanında ödemeleri gerektiğini, yurt dışında yaşayan AGK sevdalıları için de Kıbrıs Vakıflar Bankası Akdoğan Şubesi Iban numarası olan CT09 1100 8331 0313 0400 0000 hesabından da bağışda bulunabileceklerini söyledi. Özdoğaç, AGK’ne destek olan ve olacak olan herkese gönülden teşekkür edip taraftarın desteği ile hep birlikte daha güzel günlere ilerleyeceklerini vurguladı.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.