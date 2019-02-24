Akıncılar liglere dönüyor

Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu BTM İkinci Ligine katılma kararı aldı

Futbolumuzun köklü kulüplerinden olan Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü (AGK) bu yıl yeniden faaliyetlerine başlamasının ardından, Mehmet Özdoğaç başkanlığındaki yönetim kurulu BTM İkinci Ligine katılma kararı aldı.

Başkan Mehmet Özdoğaç yaptığı açıklamada, AGK’nin başarılı olabilmesi için yönetim kurulunun tüm imkanlarıyla seferber olacağını, tüm üyelere ve taraftara çağrıda bulunarak daha çok üye yapılması gerektiğini, düzenli bir şekilde kulübe katkı sağlamak isteyenlerin tüzük gereği minimum aidat ücreti olan 20 TL’yi zamanında ödemeleri gerektiğini, yurt dışında yaşayan AGK sevdalıları için de Kıbrıs Vakıflar Bankası Akdoğan Şubesi Iban numarası olan CT09 1100 8331 0313 0400 0000 hesabından da bağışda bulunabileceklerini söyledi. Özdoğaç, AGK’ne destek olan ve olacak olan herkese gönülden teşekkür edip taraftarın desteği ile hep birlikte daha güzel günlere ilerleyeceklerini vurguladı.

