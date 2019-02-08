banner255
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
27 0
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
239 0
 
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
35 0
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
16 0
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
35 0
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
41 0
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
24 0
banner82

Akıncılar küllerinden doğacak

banner27

Mesarya’nın güzide kulüplerinden Akıncılar Kulübü’nde 27 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda, tek aday olan Mehmet Özdoğaç kulüp başkanı olarak seçilerek yönetimiyle çalışmalara başladı

Akıncılar küllerinden doğacak
banner215

Ülkemizde 90’lı yılların başında üst üste lig çıkarak şu anki süper ligde şampiyonluk yaşayan Mesarya’nın güzide kulüplerinden Akıncılar kulübü yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulla yeni bir yönetim oluşturulan Akıncılar Kulübü’nün eski günlerine geri dönmesi için kollar sıvandı.

27 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda, tek aday olan Mehmet Özdoğaç kulüp başkanı olarak seçilerek, genç ve dinamik yönetim kurulu kadrosuyla takımı daha ileriye, hak ettiği yere taşımayı hedefliyor.

Başkan Mehmet Özdoğaç, Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü'nün geçmiş yıllarda başarılara imza attığını, eski günlerine geri dönmesi için hep birlikte çalışacaklarını yapmış olduğu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Akıncılar (Luricina) köyünde 1942'de kurulan, Kırmızı-Beyaz renkleriyle Türk toplumu temsilcisi olarak düzenlenen bir turnuvada 20 Rum takımı arasında şampiyonluk yaşamış, 1976 yılından itibaren faaliyetlerine Akdoğan’da devam eden 1995-1996 yılında 1.Lig şampiyonluğu yaşamış, 77 yıllık tarihiyle gurur duyduğumuz kulübümüzün kurucu üyelerini rahmetle anarken, başta efsane başkan Sevgen Kali olmak üzere tüm görev yapmış başkan ve yöneticileri kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kulübümüzün yeniden eski günlerine dönmesi için ben ve arkadaşlarım talip olduğumuz bu göreve 27 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda üyelerimizin oybirliği ile seçildik. Bir dönem Kıbrıs Türk Futboluna damgasını vurmuş başarılar yaşamış kulübümüzü hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Tüm üyelerimizin ve sempatizanlarımızın desteğiyle başaracağımızdan kuşkumuz yoktur.

Yönetim kurulu listesi

1.​Akın Yücelen

2.​Ayberk Besen

3.​Bekir Abatay

4.​Çetin Selkan

5.​Evren Bedeoğlu

6.​Haşim Temel

7.​Hasan Ekingen

8.​Hüseyin Öksüz

9.​İrfan Can Gür

10.​Mustafa Yücelen

11.​Osman Esendağlı

12.​Serdar Ağdaç

13.​Tahir Özbilen

14.​Zübeyir Songur

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.