Akıncılar iddialı

Akıncılar, Mehmet Karşılı yönetiminde BTM İkinci Lige hazırlanırken, K-PET Süper Lig tecrübeleri bulunan Ramadan Ağdaç ve Umut’u da kadrosunda bulunduruyor

Niyazi ERGÜLEN

Akıncılar, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligde başarılı olmak için güçlü bir kadro oluşturdu.

Kadrosunda K-PET Süper Ligde Küçük Kaymaklı forması altında başarılı işlere imza atmış olan Ramadan Ağdaç’ın yanı sıra Süper Lig tecrübesi bulunan Umut’u da bulunduran Akıncılar, Ortaköy’den Türkiyeli futbolcu Velat ve Hüseyin ile de kadrosunu güçlendirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra hazırlıklarını Vadili Stadındasürdüren Akıncılar’ı, Mehmet Karşılı çalıştırıyor.Mehmet Karşılı şu anda K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale’nin de başında yer alıyor.