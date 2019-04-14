Akıncılar, Emreciksin ile kazanmaya başladı

Akdoğan Akıncılar, Gökhan Emreciksin’in hat trick yaptığı maçta Dilekkaya’yı, 4-3 mağlup etti

BTM İkinci Lig Birinci Grupta mücadele edecek olan Akdoğan Akıncılar, dün Dilekkaya ile bir hazırlık maçı yaptı.

Yıllardır futbola hasret kalan Akdoğanlılar’ın, büyük ilgi gösterdikleri Akdoğan Özgürlük Stadındaki maça, Akıncılar’ın yeni transferi Gökhan Emreciksin damga vurdu.

İlk devresi 2-1 Akıncılar üstünlüğünde tamamlanan maçta yeni transfer Gökhan Emreciksin hat trick yaparken, Akıncılar maçı 4 – 3 kazandı. Akıncılar’ın diğer golünü ise Uğur Ökeli attı.

Bu arada Spor Dairesi müdürü Alkan Değrmencioğlu’nun, bugün veya yarın KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ile birlikte Akdoğan Özgürlük Stadını inceleyecekleri ve Kıbrıs Kupası final maçının burada oynananıp, oynanmayacağına karar verecekleri öğrenildi.