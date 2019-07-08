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Akıncılar alt yapıya yöneldi

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Akıncılar alt yapıya yöneldi
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Yıllar sonra liglere dönen Akdoğan Akıncılar Spor Kulübünde, “Her şey geleceğimiz çocuklar için” sloganıyla futbol alt yapı çalışmaları başlatıldı.
Çocukların daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarını sağlamak ve onlara sporu futbolu sevdirmek, ayrıca her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bu yola çıkan Akdoğan Akıncılar Spor Kulübü yönetimi, antrenör Ramadan Kurucu nezaretinde U-12 (2007-2008-2009) doğumlu çocuklara, 9 Temmuz Saat 18:30'da Murat Paşo Halı Sahasında antrenmanlara başlatacak.

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