Akıncı, Kaymaklı yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dirgen ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde göreve yeni seçilen Ahmet Dirgen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kulüp flamasını takdim etti. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.30’da gerçekleşen kabulde, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü asbaşkanı Akay Aşina, yönetim kurulu üyesi Ertuğ Ağın ve kulüp müdürü Safiye Cevizci de hazır bulundu.