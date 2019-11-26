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Akdoğan’da stad gerilimi büyüyor

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Akdoğan Özgürlük Stadı konusunda Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan gerginlik artarak sürüyor

Akdoğan’da stad gerilimi büyüyor

Akdoğan Özgürlük Stadı konusunda Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan gerginlik artarak sürüyor. Yaşanan süreçte ise stad zemini oldukça kötü duruma geldi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana,gerginliğin başladığı günlerde yayınladığı raporla stadın Spor Dairesinin sorumluluğunda olduğunu açıklamıştı. Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif ise yıllarca çok kötü durumda olan sahanın sorumluluğunu belediyenin almasından sonra stadın her bakımdan iyi durumda olduğunu açıklamış ve stadın belediyenin sorumluluğundan alınmasına tepki göstermişti.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve beraberindeki heyet, Akdoğan Özgürlük Stadına giderek stada girerken, Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif bu duruma tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Evet aylardır Akdoğan Özgürlük Stadyumu “senindir benimdir” söylemleri dün değişik bir boyuta geçti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Deniz Dana beraberinde getirdiği adamları ile birlikte kuzey batı kısmındaki kapıya zarar vererek içeri girmişlerdir.

Konuyu polisin bilgisine getirmiş olup konu hakkında hassasiyetlerimizi ilettik ilgili şahıslardan şikayetçi olduk. Konuyu tüm kamuoyunun bilgisine getiririm.”

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