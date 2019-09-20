Akdoğan'da stad tepkisi

Akdoğanlılar ve bölge halkı, Akdoğan Özgürlük Stadyumunun, Akdoğan Belediyesinden alınıp Başbakanlığa devredilmek istenmesine tepki göstererek, stad önünde eylem yaptılar

Akdoğan Belediyesi, yıllardır atıl durumda olan Akdoğan Özgürlük Stadyumunun idaresini Başbakanlıktan devraldıktan sonra stadı kullanılır hale getirmişti.

BTM İkinci Ligde mücadele eden Akıncılar'ın maçları için kullandığı, K-PET Birinci Lig ekibi Mesarya'nın ve İncirli'nin antrenmanlarını yaptığı stadın bakımının yeterince yapılmadığı gerekçesiyle Akdoğan Belediyesinden, yeniden Başbakanlığa devredilmek istenmesine başta Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif olmak üzere Akdoğanlılar tepki gösterdiler. Saat 13:00'te Akdoğan Özgürlük Stadyumunda, kadınlı - erkekli, eylem yapan Akdoğanlılar ve bölge halkı protokolün iptal edilmesine büyük tepki gösterdiler.

Konu ile ilgili olarak Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Akdoğan ve bölge halkı, sabahleyin Akdoğan Belediyesine gönderilen yazı ve Akdoğan Özgürlük Stadyumu protokolunun, Başbakanlık tarafından iptal edileceği bildirildi. Stada başbakanlık tarafından bakıldığı zamanın ve Akdoğan Belediyesi tarafından bakımını yaptığı dönemlerin resimlerini paylaşıyorum. Takdir halkındır. Gün sahana, çocuklarınızın ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak günüdür ."