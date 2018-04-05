banner107
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
14 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
49 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
24 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
105 0
14 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
139 0
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
12 0
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
75 0
banner82
banner147

Akdoğan Akıncılar doğuyor

banner27

Akdoğan Akıncılar doğuyor
banner137

Bir döneme damga vuran ancak son olarak BTM İkinci Lige dahi katılamayan Akıncılar isim değişikliğine giderken Akdoğan Akıncılar olarak faaliyetlerine devam edecek.

Akdoğan Akıncılar’ın cumartesi günü genel kurul gerçekleştireceği öğrenildi. Genel kurulda 15 kişilik bir ekiple yola çıkan Ömer Güvensoylu’nun başkan olacağı öğrenilirken, kulübün öncelikle satranç, masa tenisi ve bilardo branşlarında faaliyete geçeceği öğrenildi.

Bu arada kulüp futbol alt yapısı da oluştururken, bir dönemin önemli golcüsü Mehmet Abbas da alt yapının başına getirildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.