Akdoğan Akıncılar doğuyor

Bir döneme damga vuran ancak son olarak BTM İkinci Lige dahi katılamayan Akıncılar isim değişikliğine giderken Akdoğan Akıncılar olarak faaliyetlerine devam edecek.

Akdoğan Akıncılar’ın cumartesi günü genel kurul gerçekleştireceği öğrenildi. Genel kurulda 15 kişilik bir ekiple yola çıkan Ömer Güvensoylu’nun başkan olacağı öğrenilirken, kulübün öncelikle satranç, masa tenisi ve bilardo branşlarında faaliyete geçeceği öğrenildi.

Bu arada kulüp futbol alt yapısı da oluştururken, bir dönemin önemli golcüsü Mehmet Abbas da alt yapının başına getirildi.