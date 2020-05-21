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Akdeniz’de antrenmanlar yeniden başladı

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Akdeniz’de antrenmanlar yeniden başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi belirsizliğini korurken, ligde mücadele edecek olan takımlarspordaki yasakların kalkması üzerine antrenmanlara başladılar.

BTM İkinci Lige katılacak olan Akdeniz de antrenör Tansel Güneralp yönetiminde yeniden antrenmanlara başladı. Yasaklı dönemde bireysel antrenmanlar yapan Akdeniz futbolcuları tekrar sahaya inerlerken,sıcak havaya rağmen sıkı şekilde çalışıyorlar.

Kulüp başkanı Mehmet Çinton ve yöneticiler de antrenmanlarda takımı yalnız bırakmazken, futbolcular sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışıyorlar.

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