Akdeniz Spor Birliği'ne çifte ceza

Akdeniz Spor Birliği(ASB) ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan KKTCELL Kadınlar Ligi karşılaşmasında, Akdeniz Spor Birliği antrenörü olarak sahaya çıkan antrenör Ümit Aktül'ün, maç günü Girne Halk Evi Spor Kulübü'ne kayıtlı olduğu tespit edilmiş ve KTFF Soruşturma Mercii, Ümit Aktül'ü ve Akdeniz Spor Birliği 'ni, Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disiplin Kurulu, Ümit Aktül'e ceza vermezken, Akdeniz Spor Birliği 'ne 3-0 hükmen mağlubiyet ve 500 TL para cezası verdi.