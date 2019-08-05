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Akçaylı minikler formalarına kavuştular

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Akçaylı minikler formalarına kavuştular
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 8 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak olan U12 Ligine katılacak olan kulüpler hazırlıklarını sürdürüyorlar.

A Takım seviyesinde liglerden çekildikten sonra alt yapı liglerinde yeniden faaliyete geçen Akçay kulübü de U12 Ligine katılacak.

U12 Liginde ilk kez mücadele edecek olan Akçay U12 Takımının ligde giyeceği formalar hazırlandı. “Nesdersan.com” şirketi tarafından hazırlanan formaları mutlulukla giyen Akçaylı minik futbolcular, ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

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