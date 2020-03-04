Akçay’ın güvencesi Akçaylılar

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Akçay da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken Akçaylı futbolcuları transfer ediyor.

Akçay dün Akçaylı futbolcular Doğan Ertürk, Serdar Dilim Denktaş, Besim Aykanat, Ali Doğtaş, Cemal Soyerden, Ferit Portakalcıoglu, Ahmet Özlüses ve Sergen Akdağ’ı transfer ederek yeniden takımın kadrosuna kattı. Futbolcular, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attıkları imzalar ile Akçay’a transfer oldular.

Yeni sezonda 32 kişilik kadrosu ile mücadele edecek olan Akçay BTM 2. Lig 7. Grupta Serhatköy, Mevlevi, Gayretköy, Yeşilyurt ve Gaziveren ile mücadele edecek. Akçay, ilk haftada Serhatköy ile karşılaşacak.