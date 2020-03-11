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Akçay, Dağman – Korbay ikilisine emanet

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Akçay, Dağman – Korbay ikilisine emanet

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Akçay da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken teknik heyetini de önemli isimlerden oluşturdu.

Akçaylı futbolcular ile sezona girecek olan yeşil beyazlılar, takımın başına bölgenin deneyimli teknik adamı Derviş Dağman’ı getirirken, Derviş Dağman’ın yardımcılığını ise Akçaylı olan Binatlı kaptanı BerkemKorbay yapacak.

Akçay BTM 2. Lig 7. Grupta Serhatköy, Mevlevi, Gayretköy, Yeşilyurt ve Gaziveren ile mücadele edecek. Akçay, ilk haftada Serhatköy ile karşılaşacak.

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