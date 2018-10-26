Akçay alt yapıya yöneldi

Akçay Spor Kulübü, 2 sezon önce BTM İkinci Lig’de şampiyon olduktan sonra BTM Birinci Lige yükselmiş ancak yönetim sorunundan dolayı ligden çekilmişti.

Şu anda A Takım düzeyinde takıma sahip olmayan Akçay Spor Kulübü’nde alt yapı çalışmaları başlatıldı. K-PET Süper Lig ekibi Binatlı’da forma giyen Akçaylı Berkem Korbay, Akçay Spor Kulübü Gençlik Akademisi’ni kurarak çocukları antrenmanlara başlattı.

Berkem Korbay’ın, yeni kayıtların da devam ettiği Akçay Spor Kulübü Gençlik Akademisi çalışmaları ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Köyümüzde yıllarca A takım düzeyinde istediğimizi sağlayamadığımız için ben köy çocuklarımızı sahaya indirmeye başladım. İsmimizi Akçay Spor Kulübü Gençlik Akademisi olarak belirledik. 2-3 sene birlikte çalışıp tamamen A Takımı onlara teslim etme projesi ile uğraşmaktayım. Şu an köylümüz bunun için çok iyi iş birliği yapmaktadır.”