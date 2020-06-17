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Akçay, Alayköy’ü ikinci devrede devirdi

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Akçay ile Alayköy arasındaki maçı 3-1 kazanan Akçay, özellikle ikinci devredeki oyunu ile lig öncesinde ümit verdi

Akçay, Alayköy’ü ikinci devrede devirdi

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligini 18 Temmuz’da başlatacağını açıklamasından sonra ligde mücadele edecek olan takımlar da hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.

Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligde mücadele edecek olan takımlardan Akçay ile Alayköy, dün Akçay Raif Denktaş Stadında karşılaştılar.

İlk devresi dengede geçen maçın ikinci devresinde Akçay oyuna ağırlığını koyarken, 3 gol bularak maçı 3- 0’a getirdi. Ferit biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attı. Alayköy’ün tek golü Hasan’dan gelince maç 3-1 sona erdi.

Derviş Dağman – BerkemKorbay ikilisinin çalıştırdığı Akçay özellikle ikinci devredeki oyunu ile lig öncesinde ümit verdi.

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