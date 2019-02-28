Akay Aşina K.Kaymaklı'da başkanlığa aday

Küçük Kaymaklı’da, asbaşkan Akay Aşina, kulüp başkan adayı olduğunu açıklarken, Ahmet Dirgen’e istifa etmemesi konusunda çok telkinde bulunduğunu ama Dirgen’in istifa ettiğini söyledi

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde tarihinin en zor günlerini geçiren Küçük Kaymaklı’da, başkan Ahmet Dirgen’in istifası sonrasında aylardır özveriyle başkanlık görevine vekalet eden asbaşkan Akay Aşina, kulüp başkan adayı olduğunu açıklarken, Ahmet Dirgen’e istifa etmemesi konusunda çok telkinde bulunduğunu ama Dirgen’in istifa ettiğini söyledi.

Akay Aşina’nın açıklamaları şöyle:

“Başkan Ahmet Dirgen’e istifa etmemesi konusunda çok telkinde bulundum. Zaten kendisi sağlık durumu nedeniyle, aramızda bulunamıyordu. Bu zor süreçte sezon sonuna kadar kulübün başında kalmalı, kulübü bir de genel kurul süreci ile karşı kaşrıya bırakmamalıydı.

Ancak başkan, kendisine gelen baskılar nedeniyle istifa kararı aldığını söyledi. Sonuçta ben ve yönetimimiz, sezon sonuna kadar maddi sıkıntı yaşamayacak şekilde sistemimizi oluşturduk. Hatta dün de futbolcularımızın bu ayki maaşlarını ödemek için gerekli maddi kaynağı da yarattık.

MADDİ AÇIDAN GÜÇLÜ BİR BAŞKAN ADAYI OLACAKSA, ONA TAM DESTEK VERİRİM

Başkan olmak benim için gururdur, ama ben futbolcularımı Türk Ocağı maçına motive etmeye çalışırken, şimdi genel kurul işleri ile de uğraşmak zorunda kalıyorum. Kulüp tüzüğüne göre 2 hafta içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştirmeliyiz. Eğer başkan adayı çıkmayacaksa ben başkan adayı olacağım. Sonuçta formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım kulübe başkan olmanın gururu var. Ancak maddi açıdan güçlü bir başkan adayı olacaksa, ona da tam destek veririm. Ama lütfen maddi açıdan güçlü bir kimse çıkıp da ben başkan adayı olmayacağım ama filancayı destekleyeceğim, o başkan adayı olsun demesin. Kendisi gelip başkan olsun ve kulübümüzü ligde tutalım. Ben Kaymaklıcıyım, Kaymaklı kulübü için de en iyisinin olmasını isterim. Başkan olacaksam da mevcut yönetici arkadaşlarımın yanına başka arkadaşları da katıp, kulübü idare ederim.

Sezon başında bizlere destek veren Galip Bozalp, Erol Atakan, bize destek olan Ali Başman ve Mert Atakan’a da çok teşekkür ederim.”