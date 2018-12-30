banner237
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
2 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
73 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
35 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
29 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
225 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
67 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
55 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
28 0
banner82

Ajdin Hasic Beşiktaş yolunda

banner27

banner210
Ajdin Hasic Beşiktaş yolunda
banner215

İlk devrenin sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor.

Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Dinamo Zagreb'in ikinci takımında forma giyen 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Kartal, kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamayan genç oyuncunun transferini bitirdiği takdirde Hırvat ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Son pürüzlerin de giderilmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Bosna Hersek'in çeşitli yaş gruplarındaki genç milli takımlarında oynamış olan Ajdin Hasic, sağ kanat, ofansif orta saha ve forvette görev yapabiliyor.

17 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.