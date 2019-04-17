Ajax, sürprizlere devam ediyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya’da Juventus’un konuğu olan Ajax büyük bir sürprize imza attı. Hollanda’da oynanan ilk maç 1-1 sona ereken,dün geceki maçta ise Ajax deplasmanda Juventus’u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Juventus 28. dakikada Ronaldo’yla 1-0 öne geçmesine karşın 34. dakikada Van DeBeek ve 67. dakikada De Ligt’ın gollerine engel olamayarak kupaya veda etti.