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Ajax, sürprizlere devam ediyor

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Ajax, sürprizlere devam ediyor
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında  İtalya’da Juventus’un konuğu olan Ajax büyük bir sürprize imza attı. Hollanda’da oynanan ilk maç 1-1 sona ereken,dün geceki maçta ise Ajax deplasmanda Juventus’u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Juventus 28. dakikada Ronaldo’yla 1-0 öne geçmesine karşın 34. dakikada Van DeBeek ve 67. dakikada De Ligt’ın gollerine engel olamayarak kupaya veda etti.

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