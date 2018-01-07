Ahmet Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı'nda

Türkiye U19 Milli Takımı'nın, Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Pazartesi günü Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.00'de bir araya gelip, 14 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını Riva'da sürdürecek olan Türkiye U19 Milli Takım kadrosuna Galatasaray U21 Takımı ile başarılı maçlar çıkaran temsilcimiz Ahmet Sivri de çağrıldı.

Tolunay Kafkas'ın sorumluluğunu, Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği U19 Milli Takımı'nın, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları çerçevesinde Portekiz U19 Milli Takımı ile deplasmanda Lizbon'da, 15 ve 17 Ocak'ya oynayacağı iki özel maçta Ahmet Sivri de oynayacak.