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Ahmet Sivri'nin takımında korona virüs şoku

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Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

Ahmet Sivri'nin takımında korona virüs şoku

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin de formasını giydiği TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.

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