Ahmet, Galatasaray A Takımı kadrosunda olacak

Yenicami alt yapısından yetiştikten sora Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın U21Takımında forma giyen Ahmet Sivri'nin yeni sezonda A Takım kadrosunda olması bekleniyor.

Şu anda Kıbrıs'ta tatilde olan ve tatilde de çalışmalarını sürdüren Ahmet Sivri'nin, Temmuz ayında yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray A Takımının kamp kadrosunda olması neredeyse kesinleşti. Ahmet Sivri, geçtiğimiz sezon Galatasaray U21Takımında şampiyonluk yaşarken, takımın en çok gol atan futbolcusu olmuştu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ahmet Sivri'yi zaman zaman A Takım kadrosu ile antrenmanlara almıştı.

Türkiye'de U21 Liglerinin kaldırılması nedeniyle Ahmet Sivri'nin A Takım kadrosuna alınma şansı arttı.