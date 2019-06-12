 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
1 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
18 0
 
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
40 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
314 0
Pato’ya evinden çağrı var
Pato’ya evinden çağrı var
270 0
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
10 0
banner82

Ahmet, Galatasaray A Takımı kadrosunda olacak

banner27

banner315
Ahmet, Galatasaray A Takımı kadrosunda olacak
banner267

Yenicami alt yapısından yetiştikten sora Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın U21Takımında forma giyen Ahmet Sivri'nin yeni sezonda A Takım kadrosunda olması bekleniyor.

Şu anda Kıbrıs'ta tatilde olan ve tatilde de çalışmalarını sürdüren Ahmet Sivri'nin, Temmuz ayında yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray A Takımının kamp kadrosunda olması neredeyse kesinleşti. Ahmet Sivri, geçtiğimiz sezon Galatasaray U21Takımında şampiyonluk yaşarken, takımın en çok gol atan futbolcusu olmuştu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ahmet Sivri'yi zaman zaman A Takım kadrosu ile antrenmanlara almıştı.

Türkiye'de U21 Liglerinin kaldırılması nedeniyle Ahmet Sivri'nin A Takım kadrosuna alınma şansı arttı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.