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Ahmet Arslan:Futbol oynanmamalı

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Ahmet Arslan, futbol sezonun durumu ile ilgili açıklamalarda bulunurken “Futbol liglerimizin yarıda kalmasını istemem. Ama mevcut durumu da fazla zorlamanın anlamı yoktur. Bu sezon için futbolun oynanmaması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı

Ahmet Arslan:Futbol oynanmamalı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor. 

Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Arslan’ın açıklaması şöyle:

“Ciddi bir korona virus salgını içerisindeyiz. Devletin korona virus salgınını engellemek için aldığı ciddi tedbirlerden dolayı ekonomik yönden sıkıntılar ortaya çıktı.

Kulüpler de bundan dolayı kulüplere yardım yapan kurum kuruluşlardan yardım

3-4 hafta pasif duran bir futbolcu, 1 aydan önce hazır olmaz. Mevcut durumun daha da uzayacağı düşüncesiyle Haziran ve Temmuz aylarında lig maçı oynamak zorunda kalabiliriz.

Kısa sürede hazırlanan futbolcu haftada çift maç oynarsa sakatlanabilir. Bundan dolayı da takımlar gerçek performansından uzak kalabilir.

Ben futbol liglerimizin yarıda kalmasını istemem. Ama mevcut durumu da fazla zorlamanın anlamı yoktur. Motivasyon da düştü. Sahaya çıkmak istemeyecek futbolcu da olabilir.

Rahat bir ortamda futbol oynanmayacağı, sakatlıkların olmaması, bulunduğumuz psikolojik ortamdan dolayı sebepleriyle bu sezon için futbolun oynanmaması gerektiğini düşünüyorum.”

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