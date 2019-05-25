Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, Ahmed Sami Topcan Kupası'nda Türk Ocağı U21 Takımını, Mert Güçlücan, Berke Zorba ve Tahsin Kaya’nın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası'nda Türk Ocağı ile Yonpaş Dumlupınar dün karşılaştılar.

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve İsmail Ercan’ın yönettiği maçta bu sezon U21 Süper Ligini şampiyon tamamlayan Türk Ocağı ile U21 1. Ligini şampiyon tamamlayan Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldiler.

İlk devresi Yonpaş Dumlupınar’ın 3-1 üstünlüğünde tamamlanan maç 3-2 bitirken, Yonpaş Dumlupınar’a kupayı getiren golleri, Mert Güçlücan, Berke Zorba ve Tahsin Kaya kaydetti.

Yonpaş Dumlupınar böylelikle üçüncü kez oynadığı finalde ilk kez kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başladı. Yonpaş Dumlupınar, ayrıca bu kupayı Mağusa’dan kazanan ilk kulüp de oldu.

Karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar ve kavgalar ise fazla büyümeden engellenirken, günün tek olumsuz olayı oldu.

KTFF'nin kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan adına yapılan kupa, Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu tarafından Yonpaş Dumlupınar kaptanı Burak’a takdim edildi.