Agit zımba gibi dönüyor

Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Agit Altan, Adana’da geçirdiği ameliyat sonrasında rehabilite sürecini tamamlarken, Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Agit Altan, Adana’da geçirdiği ameliyat sonrasında rehabilite sürecini tamamlarken, sahalara zımba gibi dönüyor.

Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak olan Agit Altan, Salı günü gerçekleştirilecek olan resmi açılış törenine de katılacak.

Sol kanattaki etkili futbolu, isabetli ortaları ve frikik golleri ile Hamitköy’ün Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Agit Altan, Hamitköy kulübün ameliyatı için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadığını açıklarken, başta kulüp başkanı Evren Mannaş ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etti. Agit sıkı çalışarak Süper Ligde de başarılı sonuçlar alan bir ekip olacaklarını da belirtti.