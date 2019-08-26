 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
14 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
129 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
988 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Agit sahalara döndü

banner27

Agit sahalara döndü
banner267

Hamitköy'ün başarılı sol kanat oyuncusu Agit Altan geçirdiği sakatlık ve ameliyat sonrasında yeşil sahalara döndü.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde dizinden sakatlık yaşamasına rağmen, özveriyle sezonu tamamlayan ve takımının Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Agit Altan, kulüp tarafından Türkiye'de ameliyat ettirilmişti.

Rehabilite dönemini atlatan ve bireysel antrenmanlarla ayağını güçlendiren Agit, Hamitköy'ün, Küçük Kaymaklı il1 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının son bölümünde 21 numaralı forması ile oyuna girip, takımına katkı yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.