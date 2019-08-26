Agit sahalara döndü

Hamitköy'ün başarılı sol kanat oyuncusu Agit Altan geçirdiği sakatlık ve ameliyat sonrasında yeşil sahalara döndü.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde dizinden sakatlık yaşamasına rağmen, özveriyle sezonu tamamlayan ve takımının Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Agit Altan, kulüp tarafından Türkiye'de ameliyat ettirilmişti.

Rehabilite dönemini atlatan ve bireysel antrenmanlarla ayağını güçlendiren Agit, Hamitköy'ün, Küçük Kaymaklı il1 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının son bölümünde 21 numaralı forması ile oyuna girip, takımına katkı yaptı.