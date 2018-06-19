Agit'e, Adana'dan önemli davet

Agit Altan, Adana'nın en önemli yerel turnuvalarından olan Adana Aladağ Gençlik Turnuvası'na davet edilirken, Lider Gerdibispor'da oynayacak

Hamitköy alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Gençlik Gücü'nde geçiren genç sol kanat futbolcusu Agit Altan, Adana'nın en önemli yerel turnuvalarından olan Adana Aladağ Gençlik Turnuvası'na davet edildi.

Adana'da dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, futbolu tüm Adana'ya sevdirmek amacıyla her sene düzenlenen turnuva, Aladağ'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 30 takımın katılacağı turnuva için iddialı takımlar kurulurken, bu takımlar kendini Adana'ya ispatlamak amacıyla mücadele ediyorlar. Köylerinin ve yaşadıkları bölgenin gücünü göstermesi amacıyla mücadele eden takımlar arasından, ilk üçe girecek takımlara ise belediye tarafından para ödülü veriliyor.

Adana kökenli olan Agit Altan da kendisini takımında görmek isteyen Fikret Tok yönetimindeki Lider Gerdibispor'da oynamak için Temmuz ayında Adana'ya gidecek. Agit, kendisini takımında görmek istedikleri için Lider Gerdibispor'a teşekkür ederken, başarı için elinden geleni yapacağını, söyledi.