banner107
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
79 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
33 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
44 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
39 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
54 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
73 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
700 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
134 0
banner82
banner147

Agit'e, Adana'dan önemli davet

banner27

Agit Altan, Adana'nın en önemli yerel turnuvalarından olan Adana Aladağ Gençlik Turnuvası'na davet edilirken, Lider Gerdibispor'da oynayacak

Agit'e, Adana'dan önemli davet
banner137

Hamitköy alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Gençlik Gücü'nde geçiren genç sol kanat futbolcusu Agit Altan, Adana'nın en önemli yerel turnuvalarından olan Adana Aladağ Gençlik Turnuvası'na davet edildi.

Adana'da dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, futbolu tüm Adana'ya sevdirmek amacıyla her sene düzenlenen turnuva, Aladağ'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 30 takımın katılacağı turnuva için iddialı takımlar kurulurken, bu takımlar kendini Adana'ya ispatlamak amacıyla mücadele ediyorlar. Köylerinin ve yaşadıkları bölgenin gücünü göstermesi amacıyla mücadele eden takımlar arasından, ilk üçe girecek takımlara ise belediye tarafından para ödülü veriliyor.

Adana kökenli olan Agit Altan da kendisini takımında görmek isteyen Fikret Tok yönetimindeki Lider Gerdibispor'da oynamak için Temmuz ayında Adana'ya gidecek. Agit, kendisini takımında görmek istedikleri için Lider Gerdibispor'a teşekkür ederken, başarı için elinden geleni yapacağını, söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.