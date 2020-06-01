Ağırdağ kriterlere uygun çalışıyor

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübüde antrenmanlarına başladı.
Necati Muhtaroğlu başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun uzun bir aradan sonra faaliyete geçirdiği kulüp, Talat Dağer ile Mehmet Demir yönetiminde BTM 2 Ligine hazırlanıyor.
Yoğun bir tempo içerisinde yeniden çalışmalara başlayan Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün antrenmanları, yaşanan pandemi sonrasında belirlenen kriterler ve insan sağlığını ön planda tutularak yapılıyor.
Kırmızı siyahlılar, hazırlıklarını Göçmenköy Antrenman Sahasında sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, BTM İkinci Ligin başlama tarihini açıklamasını bekliyor.