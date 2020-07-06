banner411
banner69
Kendini vahşi hayvanlara adadı
Kendini vahşi hayvanlara adadı
21 0
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
107 0
 
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
32 0
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
17 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
26 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
39 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
21 0
banner460

Ağırdağ ile Gayretköy yenişemedi

banner27

Ağırdağ ile Gayretköy yenişemedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligini 18 Temmuz’da başlatma kararı almasından sonra ligde mücadele edecek olan takımlar antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını yoğunlaştırdılar.

Ligde iddialı olan takımlardan Ağırdağ Spor Kulübü de Çetinkaya antrenman sahasında Gayretköy Spor Kulübüyle karşılaştı.

Maç 3-3 berabere tamamlanırken, kulüp başkanı Necati Muhtaroğlu başarıya odaklanmış bir takım kurduklarını ve böylesi zorlu bir süreçte kendilerine destek olan tüm yönetici, sporcu, taraftar ve sponsorlara teşekkür ettiğini dile getirken, tüm takımlara başarılar diledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.