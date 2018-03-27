Ağırdağ boykota gidiyor

İsa TABAK

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta Dağyolu, Pınarbaşı, Dikmen ve Alayköy ile mücadele edecek olan Ağırdağ’da takımın başına takımın en eski futbolcusu Murat Dağer’i getirilmiş ve takım yeni sezon hazırlıklarına başlatılmıştı.

Ancak yıllardır saha zemininin sentetik zeminli yapılacağı sözü verilen Ağırdağ’da geçmiş hükümetlerin verilen sözleri tutmaması üzerine yeni sezon öncesinde ligi boykot kararı aldı.

Yılların deneyimli başkanı Mustafa Aşık, teknik adam Murat Dağer ve futbolcuların dün aldıkları ortak karar sonrasında Ağırdağ, saha sorununun çözümü ile ilgili adım atılmaması durumunda yeni sezonda BTM 2. Ligi 5. Grup’taki maçlarına çıkamayacak.

Mustafa Aşık başkanlığında fair playi ön planda tutan Ağırdağ, liglerimizin en centilmen kulüplerinden biri olarak biliniyor.