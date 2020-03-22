Ağırdağ Boğaz, Demir gibi

Ağırdağ Boğaz, sezona ise genç teknik adam Mehmet Demir yönetiminde hazırlanırken, Mehmet Demir takımda antrenör – futbolcu olarak görev yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durduruulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri de Ağırdağ Boğaz olacak.

Yeniden liglere dönen Ağırdağ Boğaz, sezona ise genç teknik adam Mehmet Demir yönetiminde hazırlanıyor. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta İskele Trabzonspor’un ligde kalmasında büyük payı olan deneyimli forvet, Ağırdağ Boğaz’da antrenör – futbolcu olarak görev yapacak.

Ağırdağ Boğaz, BTM 2. Lig 5. Grupta, Alayköy, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Kırmızı siyahlıların ilk haftaki rakibi ise Alayköy olacak.