Ağdelen: Ligler oynatılmalı

Yeşilyurt Spor Derneği yönetici ve antrenörüDiren Ağdelen, “Liglerin oynatılması gerektiğini açıklarken, federasyonun gerekeni yapacağına inancının tam olduğunu” söyledi

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri sosyal medyada açıklamalarda bulundular. Yeşilyurt Spor Derneği yönetici ve antrenörüDiren Ağdelen de sosyal medyada açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Yeşilyurt Spor Derneği olarak liglerin her türlü oynatılmalı görüşündeyiz. Birçok kulüp, pek cok masraf yaptı. Transfere para harcadı. Emek harcandı. Bu nedenle de sezon oynanmalıdır. Federasyonumuz gerekeni yapacaktır. Buna inancım tamdır.”

