Ağcabay: Şampiyonluk hedefinde iddialıyız

Kumyalı başkanı Fuatcan Ağcabay, hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini söylerken, ilk devreyi lider bitirerek bu hedeflerinde iddialı olduklarını gösterdiklerini belirtti

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig 6. Grupta mücadele eden Kumyalı, ilk devrenin son haftasında Yarköy’ü mağlup ederek zirveyi ele geçirdi.

Ligin ilk devresinde oynadığı beş karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlik alan, ligde attığı 14 golle en çok gol atan takım Kumayalı ilk devreyi 13 puanla namağlup lider tamamladı.

Kumyalı Spor Kulübünün genç başkanı Fuatcan Ağcabay, sezon öncesinde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyerek yola çıktıkların, ligin ilk devresinde istenilen noktada olduklarına vurgu yaparak, ikinci devrede de seriyi sürdümek istediklerini belirtti.

Grup maçlarında rakipleri Yarköy ile amansız bir yarış içerisinde olduklarını belirten başkan Fuatcan Ağcabay, ilk maçı kazanarak avantaj yakaladıklarını söyledi.

Amaçlarının grubu lider olarak tamamlayarak play off finallerine yükselmek olduğunu ifade eden Fuatcan Ağcabay, yakın zamanda aralarından zamansız ayrılan efsane başkanları Ahmet Yekta adına play off finalinde şampiyon olarak BTM 1. Lige yüklemenin en büyük arzu ve hedefleri olduğunu söyledi.

Kulüp olarak bu sezon adına efsane başkanları Ahmet Yekta’nın bırkatığı eseri en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı olmak istediklerini belirten Fuatcan Ağcabay, antrenörleri Alparslan Kılıç ve futbolcularına çok güvendiğini söyleyerek, hedefledikleri noktaya geleceklerine inancının tama olduğunu sözlerine ekledi.