Ağaoğlu Güney basınına konuştu

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Apoel’in yıldız ismi Al Tamari hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrasında Güney Kıbrıs’ın Kerkida.net spor haber sitesine açıklamalarda bulunarak Tamari’nin transfer listelerinde olmadığını açıkladı

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Apoel’in yıldız ismi Al Tamari hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrasında kendisine ulaşan Güney Kıbrıs’ın Kerkida.net spor haber sitesine açıklamalarda bulunarak Tamari’nin transfer listelerinde olmadığını iletti.

Trabzonspor’un transfer çalışmaları kapsamında Rum temsilcisi Apoel’in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al Tamari’nin peşine düştüğü yönündeki haberleri Rum basınını harekete geçirdi. Kerkida.net isimli internet spor haber sitesi konuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu telefonla arayarak bu olayı teyit etmek istediklerini belirterek, “Ahmet Ağaoğlu ile temasa geçip Tamari’nin Trabzonspor’un hedefinde olduğu yönünde Türk basınında haberler okuduğumuzu, bunun doğru olup olmadığını sorduk.

Kendisi bize, ‘Bahsettiğiniz futbolcu kim? Hakkında çok şey yazılmış olabilir ancak bizim transfer listemizde değil.’ diyerek bize teşekkür etti. Dolayısıyla transfer haberlerinin doğru olmadığını bize iletmiş oldu” ifadelerine yer verdi.