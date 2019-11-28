Ağaoğlu: Aynı düsturu YAK yönetimine de tavsiye etmekteyiz

Mağusa Türk Gücü yönetimi, Yenicami’nin yaptığı açıklamaya cevap vererek , “MTG Spor Kulübü ve camiası menfi ve ya müspet sonuçlanan tüm maçların sonunda özeleştiri yaparak daha iyiye nasıl ulaşılır düşüncesi ile hareket etmektedir. Aynı düsturu YAK yönetimine de tavsiye etmekteyiz.” ifadelerini kullandı

Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu basın sözcüsü Taşkın Ağaoğlu, Yenicami’nin, Mağusa Türk Gücü maçı ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra açıklama yaparak, kulüplerinin görüşlerini aktardı.

Taşkın Ağaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“22 Kasım 2019 tarihinde, YAK ile oynamış olduğumuz K-PET Süper Lig karşılaşmasından 2-3’lük galibiyet ile ayrılarak hafta sonu oynayacağımız zorlu Binatlı karşılaşmasına, camia ve futbol takımımızla odaklandık.

Geçmişte takımımız aleyhinde gerek iç saha gerekse dış sahada birçok karar verilmiş, gerek yönetim kurulumuz ve gerekse takımımız bitmiş bir maçın geri döndürülemez kararlarını tartışmak yerine, enerjimizi camiamızı ve taraftarımızı bir sonraki maça konsantre etmeye harcamayı tercih ettik.

MTG kulübü ve camiasının duruşu bu yönde iken, sahada oynayıp sahada bitirdiğimiz bu maçın masa başında oynanmaya devam ettiğini hayretle izliyoruz.

Hakem camiasını savunmak ne görevimiz ne de haddimizdir. Hakemleri manipüle edip etki altına almaya yönelik bu çabalara gereken cevabı, hakem camiası ve ilgili kurumların vereceğini ümit etmekteyiz. Fakat maç istatistikleri, pozisyon sayıları ve sahadaki oyun hakimiyetinin hangi takımda olduğu ortada iken, mağlubiyetten hakemin sorumlu tutulması ve bu şekilde takımımızın performansının gölgelenmeye çalışılması, futbolun gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.

Maç YAK lehine 2-1 skor ile sürerken, oyuncularımızın yüksek konsantrasyonu , fedakarlığı ve taraftarımızın muhteşem desteği ile takımımızın yapmış olduğu geri dönüşü hakem hatalarına bağlamak kelimenin tam anlamıyla kolaycılıktır. Ayrıca, omuza vuran topta penaltı kararı beklenmesi ya da sarı kartı olan Yenicami oyuncularının sporcularımıza olan sert müdahalelerine rağmen 2. sarı karttan kırmızı kart görmemiş olmaları gibi konular da kamuoyunun takdiridir.

MTG Spor Kulübü ve camiası menfi ve ya müspet sonuçlanan tüm maçların sonunda özeleştiri yaparak daha iyiye nasıl ulaşılır düşüncesi ile hareket etmektedir. Aynı düsturu YAK yönetimine de tavsiye etmekteyiz.

Bir kez daha tekrar ederiz ki, Mağusa Türk Gücü camiası, taraftarı, yönetimi, sporcuları ve şehri galibiyette ve mağlubiyette bir bütündür, hedefine kilitlenmiştir ve bu hedef de geçen yıl elde edilmiş başarının tekrarıdır.

Şunu da belirtmek isteriz ki; Mustafa Kemal Atatürk “ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” derken sadece sporcudan değil, sporcu, yönetim ve camia olarak bir bütünden bahsetmektedir. Yaşasın Mağusa Türk Gücü, var olsun Mağusa gençleri”