Afün hırslı hazırlanıyor

Özgür GÖKSEL

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Süper Ligin güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği de antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sakatlıklardan yana oldukça şanssız bir sezon geçiren Doğan Türk Birliği’nde sezona verilen ara sakat futbolculara yaradı. Ameliyat olan, sakatlığı geçen futbolcular takımla çalışmaya başladılar.

Bu futbolculardan olan takımın genç futbolcu AfünGirgen de iyileşirken,takımı ile antrenmanlara başladı. Afün antrenmanlardaki hırsı ile de dikkat çekiyor.