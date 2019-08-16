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“Adımızdan bol bol söz ettireceğiz”

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Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, “İyi, dişli güçlü bir Hamitköy olarak sezon içerisinde adımızdan bol bol söz ettireceğiz. Ligde iyi bir yer edinerek, kupada ilerleyebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz”

“Adımızdan bol bol söz ettireceğiz”
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Süper Ligde iyi bir sezon geçirme hedefinde olan ve Yenicami’den John Ebuka ve Oladele gibi 2 üst düzey yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Hamitköy’ün teknik adamı Ahmet Sakallı, yeni sezonki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“John Ebuka ve Oladele gibi büyük futbolcuların yanı sıra kadromuzda yer alan kaliteli futbolcularla hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz.

İyi, dişli güçlü bir Hamitköy olarak sezon içerisinde adımızdan bol bol söz ettireceğiz. Ligde iyi bir yer edinerek, kupada ilerleyebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. John Ebuka transferi camiayı da hareketlendirip, heyecanlandırdı. Taraftarlar John'u havaalanında davul zurna ile karşılamak için hazırlık yapıyorlar.“

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