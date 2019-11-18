“Adil lig için federasyon hassasiyet göstersin”

Türk Ocağı Limasol kulüp başkanı Ahmet Aslan, Futbol Federasyonunun adil bir lig olması adına Türk Ocağı -Yenicami maçında yaşananlara ve hakem atamalarına hassasiyet göstermesini istedi

Ahmet Aslan başkanlığındaki Türk Ocağı Limasol yönetim kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna yönelik bir basın açıklaması yayınladı.

Türk Ocağı Limasol başkanı Ahmet Aslan'ın açıklaması şöyle:

"17 Kasım 2019 tarihinde, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanan KKTC Süper Lig karşılaşmasında, maça Merkez Hakem Komitesi tarafından orta hakem olarak tayin edilen Ali Özer`in geçmişte Yenicami ile sıkıntı yaşadığı bilinmekteydi. Ligin üst sırası için böylesine önem arz eden bir maça verilmesi bizleri maç öncesinde tedirgin etmiştir .

Maçın başından sonuna Yenicami tarafına avantaj sağlamak için bir çok faul vermiş ve olmadık pozisyonlarda aleyhimize sarı kart vererek takımımızı engellemeye çalışmıştır. Yıllardır futbolun her kademesinde görev yapan bir kişi olarak Ali Özer`in son derece YAK lehine yaranmaya çalışması çabalarını net olarak izlemiş ve idrak etmiş bulunmaktayız.

Maçın sonlarına doğru rakip kale önünde forvet oyuncumuz Cevdet'in kaleye şut atma aşamasında arkadan yapılan krampon darbesini oynatmış ve devamında kale önümüze gelen pozisyonu hiçbir müdahale yokken direk vuruş ile rakibimizin gol kazanması adına fırsat vermiş ve bir haksız gole sebep olmuştur.

Bizler Türk Ocağı Limasol olarak bu yıl ligde yenilgisiz olarak ilerlediğimiz ve şampiyonluk kovaladığımız bir sezon yaşamaktayız. Rakiplerimizin bizleri böylesine düzmece ayak oyunlarıyla bizi alt etmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

İlgili hakemin maçtaki verdiği ve/veya vermediği pozisyonların incelenmesi gerektiğine inanç göstermekteyiz. Kasıtlı olarak önümüzün kesilmesi adına yapmadığını bırakmayan hakem Ali Özer'i şiddetle kınıyoruz.

Futbol Federasyonumuzun adil bir lig olması adına konuya hassasiyet göstermesini bekler ve gereğinin yapılmasını saygılarla arz ederiz.