Adanaspor da TFF 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'de Boluspor'un Hatayspor'u yenmesinin ardından Adanaspor'un bitime 3 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. TFF 1. Lig'den düşen ilk ekip, Eskişehirspor olmuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı.

İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda eden ikinci ekip oldu. Adanaspor, dün sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalarak 31. haftayı 21 puanla 17. sırada kapatmıştı.

Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.