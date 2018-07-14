Adal, Forest'ten kopamadı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da iç transfer görüşmeleri başlarken, takım kaptanı Hüseyin Adal ile el sıkışıldı. Hüseyin Adal böylelikle kulübünde kaldı

Soydan SAKALLI

Sıkıntılı süreci geride bırakmaya çalışan K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da iç transfer görüşmeleri başladı.

Başkanlığa Ahmet Dirgen'in gelmesinden sonra hızlı bir çalışma temposu içerisine giren yönetim, teknik direktör Serhat Ertürk'ün isteği doğrultusunda kadroda kalan tüm futbolcularla anlaşmaya çalışacak. Küçük Kaymaklı yönetimi ilk olarak, Gönyeli ve Girne Halk Evi'nin transfer etmek istediği serbest transfer hakkı bulunan takım kaptanı Hüseyin Adal ile görüşüp el sıkıştı. Her 2 tarafın karşılıklı yaptığı özverilerden sonra serbest transfer hakkını kulübünden yana kullanan Hüseyin Adal böylelikle kulübünde kaldı.

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR KADRODA TUTULMAYA ÇALIŞILACAK

Küçük Kaymaklı yönetimi, dün kadrosunda bulunan tüm futbolcularla bir sporcu toplantısı gerçekleştirerek sezon öncesi görüşlerini alırken, hafta boyunca tümüyle anlaşmaya çalışacak. Özellikle çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan tecrübeli futbolcular Yusuf Palaz, Sercan Çoban ve Taner Bingöllü'nün kadroda tutulması için çalışmalar yürütülecek.