banner107
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
10 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
34 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
38 0
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
38 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
283 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
184 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
44 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
198 0
banner82
banner147

Adal, Forest'ten kopamadı

banner27

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da iç transfer görüşmeleri başlarken, takım kaptanı Hüseyin Adal ile el sıkışıldı. Hüseyin Adal böylelikle kulübünde kaldı

Adal, Forest'ten kopamadı
banner137

Soydan SAKALLI

Sıkıntılı süreci geride bırakmaya çalışan K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da iç transfer görüşmeleri başladı.

Başkanlığa Ahmet Dirgen'in gelmesinden sonra hızlı bir çalışma temposu içerisine giren yönetim, teknik direktör Serhat Ertürk'ün isteği doğrultusunda kadroda kalan tüm futbolcularla anlaşmaya çalışacak. Küçük Kaymaklı yönetimi ilk olarak, Gönyeli ve Girne Halk Evi'nin transfer etmek istediği serbest transfer hakkı bulunan takım kaptanı Hüseyin Adal ile görüşüp el sıkıştı. Her 2 tarafın karşılıklı yaptığı özverilerden sonra serbest transfer hakkını kulübünden yana kullanan Hüseyin Adal böylelikle kulübünde kaldı.

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR KADRODA TUTULMAYA ÇALIŞILACAK

Küçük Kaymaklı yönetimi, dün kadrosunda bulunan tüm futbolcularla bir sporcu toplantısı gerçekleştirerek sezon öncesi görüşlerini alırken, hafta boyunca tümüyle anlaşmaya çalışacak. Özellikle çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan tecrübeli futbolcular Yusuf  Palaz, Sercan Çoban ve Taner Bingöllü'nün kadroda tutulması için çalışmalar yürütülecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.