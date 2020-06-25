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Açılış maçları Eran ve Hamamcıoğlu’nun

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K-PET Süper Ligde 24. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan 2 maçla başlayacak. Play out hattını yakından ilgilendiren Çetinkaya – Hamitköy ile Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli maçlarının yanı sıra yarınki Düzkaya – Binatlı ile Göçmenköy – Gençlik Gücü maçları da büyük önem taşıyor

Açılış maçları Eran ve Hamamcıoğlu’nun

K-PET Süper Ligde 24. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan 2 maçla başlayacak. Play out hattını yakından ilgilendiren maçlarda Çetinkaya, Hamitköy’ü Atatürk Stadında konuk edecek. Baf Ülkü Yurdu’nun Üner Berkalp Stadında konuğu ise Gönyeli olacak. Maçlar saat 20:00’de başlayacak.

Çetinkaya – Hamitköy maçını Kerem Eran, Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli maçını ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Play out ve düşme hatlarını yakından ilgilendiren Düzkaya – Binatlı ve Göçmenköy – Gençlik Gücü maçları da büyük önem taşıyor.

Lider Mağusa Türk Gücü’nün konuğu ise Çarşamba akşamı Nicosia Group Kıbrıs Kupasında 1-0 mağlup olduğu lig ikincisi Doğan Türk Birliği olacak.

K-PET Süper Ligde 24. Haftanın programı şöyle:

26 Haziran Cuma, Saat 20:00

Çetinkaya – Hamitköy: Atatürk Stadı, Kerem Eran

Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli: Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

27 Haziran Cumartesi,

Küçük Kaymaklı – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Saat 18:00, Hüseyin Eyyüpler

Düzkaya – Binatlı, Nihat Bağcıer Stadı, Saat 18:00, Mehmet Sezener

Göçmenköy – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Saat 20:00, Serkan Şimşek

28 Haziran Pazar,

Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Saat 20:00, Osman Özpaşa

Türk Ocağı – Lefke, Mete Adanır Stadı, Saat 20:00, Hakan Muhtaroğlu

Cihangir – Yenicami, Cihangir Stadı, Saat 18:00, Mustafa Öztgay

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