Açılış maçları Eran ve Hamamcıoğlu’nun

K-PET Süper Ligde 24. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan 2 maçla başlayacak. Play out hattını yakından ilgilendiren Çetinkaya – Hamitköy ile Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli maçlarının yanı sıra yarınki Düzkaya – Binatlı ile Göçmenköy – Gençlik Gücü maçları da büyük önem taşıyor

K-PET Süper Ligde 24. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan 2 maçla başlayacak. Play out hattını yakından ilgilendiren maçlarda Çetinkaya, Hamitköy’ü Atatürk Stadında konuk edecek. Baf Ülkü Yurdu’nun Üner Berkalp Stadında konuğu ise Gönyeli olacak. Maçlar saat 20:00’de başlayacak. Çetinkaya – Hamitköy maçını Kerem Eran, Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli maçını ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Play out ve düşme hatlarını yakından ilgilendiren Düzkaya – Binatlı ve Göçmenköy – Gençlik Gücü maçları da büyük önem taşıyor. Lider Mağusa Türk Gücü’nün konuğu ise Çarşamba akşamı Nicosia Group Kıbrıs Kupasında 1-0 mağlup olduğu lig ikincisi Doğan Türk Birliği olacak. K-PET Süper Ligde 24. Haftanın programı şöyle: 26 Haziran Cuma, Saat 20:00 Çetinkaya – Hamitköy: Atatürk Stadı, Kerem Eran Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli: Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu 27 Haziran Cumartesi, Küçük Kaymaklı – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Saat 18:00, Hüseyin Eyyüpler Düzkaya – Binatlı, Nihat Bağcıer Stadı, Saat 18:00, Mehmet Sezener Göçmenköy – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Saat 20:00, Serkan Şimşek 28 Haziran Pazar, Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Saat 20:00, Osman Özpaşa Türk Ocağı – Lefke, Mete Adanır Stadı, Saat 20:00, Hakan Muhtaroğlu Cihangir – Yenicami, Cihangir Stadı, Saat 18:00, Mustafa Öztgay