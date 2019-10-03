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Açılış maçının hakemi Misk

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K-Pet Süper Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Binatlı – Doğan Türk Birliği maçıyla başlayacak. Maçı Turgay Misk yönetecek

Açılış maçının hakemi Misk
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Dördüncü hafta heyecanı yarın akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Binatlı – Doğan Türk Birliği maçıyla başlayacak. Lider Yenicami ise Pazartesi akşamı Lefke’yi konuk edecek.

K-Pet Süper Lig program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

4 Ekim Cuma, Saat 19:00

Üner Berkalp Stadı, Binatlı – Doğan TB (Turgay Misk)

5 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı, G.Gücü – Hamitköy (Kerem Eran)

Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)

Cihangir Stadı, Cihangir – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)

6 Ekim Pazar, Saat 15:30

Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)

Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

7 Ekim Pazartesi, Saat 19:00  

Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)

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