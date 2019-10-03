Açılış maçının hakemi Misk

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Dördüncü hafta heyecanı yarın akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Binatlı – Doğan Türk Birliği maçıyla başlayacak. Lider Yenicami ise Pazartesi akşamı Lefke’yi konuk edecek.
K-Pet Süper Lig program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
4 Ekim Cuma, Saat 19:00
Üner Berkalp Stadı, Binatlı – Doğan TB (Turgay Misk)
5 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı, G.Gücü – Hamitköy (Kerem Eran)
Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
Cihangir Stadı, Cihangir – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)
6 Ekim Pazar, Saat 15:30
Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)
Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)
Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
7 Ekim Pazartesi, Saat 19:00
Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)