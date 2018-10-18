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Açılış maçı Palabıyık’ın

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Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olurken, haftanın açılış maçında Galatasaray-Bursaspor mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek

Açılış maçı Palabıyık’ın
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Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

BUGÜN

20.30 Galatasaray-Bursaspor: Ali Palabıyık

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım

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